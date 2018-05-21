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    Події в Україні

    Сьогодні в Україні буде сонячно та переважно без опадів

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    У Києві в понеділок буде суха і сонячна погода

    У понеділок, 21 травня, в Закарпатській обл. і на сході пройдуть дощі, у всіх інших регіонах буде сухо і сонячно, температура очікується до +24 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході, крім Закарпатської обл., буде без опадів, температура очікується на рівні від +17 до +23 градусів. На сході в Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській обл. пройдуть дощі, денна температура +15...+24.

    В центральних областях країни буде сонячно і без опадів, денна температура від +18 до +22 градусів. На півночі очікуються опади тільки у Чернігівській обл., температура від +18 до +21.

    На півдні буде без опадів, температура вдень від +20 до +24.

    У Києві в понеділок буде суха і сонячна погода, температура від +17 до +19 градусів.

    Нагадаємо, у неділю ДСНС оголосила про штормове попередження, яке стосується жителів центральних, південних та східних областей України. 

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