Сьогодні в Україні буде сонячно та переважно без опадів

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У Києві в понеділок буде суха і сонячна погода

У понеділок, 21 травня, в Закарпатській обл. і на сході пройдуть дощі, у всіх інших регіонах буде сухо і сонячно, температура очікується до +24 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході, крім Закарпатської обл., буде без опадів, температура очікується на рівні від +17 до +23 градусів. На сході в Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській обл. пройдуть дощі, денна температура +15...+24.

В центральних областях країни буде сонячно і без опадів, денна температура від +18 до +22 градусів. На півночі очікуються опади тільки у Чернігівській обл., температура від +18 до +21.

На півдні буде без опадів, температура вдень від +20 до +24.

У Києві в понеділок буде суха і сонячна погода, температура від +17 до +19 градусів.

Нагадаємо, у неділю ДСНС оголосила про штормове попередження, яке стосується жителів центральних, південних та східних областей України.