В Україні оголосили штормове попередження

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До кінця доби в Україні очікують шквалів та гроз

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила про штормове попередження, яке стосується жителів центральних, південних та східних областей України. Відповідне повідомлення прозміщене на сайті відомства.

У ньому сказано, що у зазначених регіонах очікуються місцями шквали 15-20 м/с та грози.

Така погода збережеться до кінця доби 20 травня.

Нагадаємо, відповідно до пронозу погоди у неділю, 20 травня, в Україні переважатиме прохолодна погода, майже на всій території пройдуть дощі і грози.