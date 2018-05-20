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    Події в Україні

    В Україні оголосили штормове попередження

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    До кінця доби в Україні очікують шквалів та гроз

    Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила про штормове попередження, яке стосується жителів центральних, південних та східних областей України. Відповідне повідомлення прозміщене на сайті відомства.

    У ньому сказано, що у зазначених регіонах очікуються місцями шквали 15-20 м/с та грози.

    Така погода збережеться до кінця доби 20 травня.

    Нагадаємо, відповідно до пронозу погоди у неділю, 20 травня, в Україні переважатиме прохолодна погода, майже на всій території пройдуть дощі і грози.

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