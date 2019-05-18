Сьогодні в Україні буде спекотно, лише на заході та Одещині грози



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На півдні України сьогодні повітря прогріється до 30°

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень до +26°

У суботу, 18 травня, в Україні, крім західних та Одеської областей, буде без опадів і спекотно.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«18 травня в Україні мінлива хмарність.У західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 22-27°, на півдні країни до 30°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°. По області також мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний, 7-10 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, на вихідні, 18 і 19 травня, буде тепло, проте в деяких областях країни очікуються дощі з грозою, а також шквальний вітер.