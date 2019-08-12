Сьогодні в Україні буде тепло та сонячно, повітря прогріється до +32



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У Києві сьогоднішній день буде сонячний, опадів не прогнозують

У понеділок, 12 серпня, в Україні буде тепло та майже без опадів. У Львівській та Волинській областях синоптики прогнозують слабкий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі країни температура повітря вдень підвищиться до 28...30 градусів тепла, а вночі до 14...16. На заході синоптики вдень прогнозують 31...33, а вночі 15...17. На сході вдень очікується 28...30 градусів, а вночі 14...16. На півдні прогнозується вдень 30...32, а вночі 18...20. У центральній частині країни вдень буде 29...31, а вночі 15...17.

У Києві сьогоднішній день буде сонячний, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 28...30 градусів, а вночі 16...18.

Нагадаємо, на 13 серпня синоптики прогнозують у західних областях місцями короткочасний дощ, грозу, на решті території без опадів.