  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Сьогодні в Україні буде тепло та сонячно, повітря прогріється до +32

    • Розсилка
    Сьогодні в Україні буде тепло та сонячно, повітря прогріється до +32

    У Києві сьогоднішній день буде сонячний, опадів не прогнозують

    У понеділок, 12 серпня, в Україні буде тепло та майже без опадів. У Львівській та Волинській областях синоптики прогнозують слабкий дощ.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На півночі країни температура повітря вдень підвищиться до 28...30 градусів тепла, а вночі до 14...16. На заході синоптики вдень прогнозують 31...33, а вночі 15...17. На сході вдень очікується 28...30 градусів, а вночі 14...16. На півдні прогнозується вдень 30...32, а вночі 18...20. У центральній частині країни вдень буде 29...31, а вночі 15...17.

    398345

    У Києві сьогоднішній день буде сонячний, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 28...30 градусів, а вночі 16...18.  

    Нагадаємо, на 13 серпня синоптики прогнозують у західних областях місцями короткочасний дощ, грозу, на решті території без опадів.

    Читайте також
    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ