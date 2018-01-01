Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг, туман та ожеледиця
- Сьогодні, 06:12
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У неділю вранці у північних, західних та центральних областях туман, видимість 200-500 м
Найближчими днями на території України очікується потепління, мокрий сніг з дощем, туман, на дорогах ожеледиця.
Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
28 січня вночі у північних, Рівненській, Волинській, вдень - крім більшості південних та східних областей – ожеледиця.
«Вночі та вранці у північних, західних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; на дорогах країни ожеледиця», - зазначають синоптики.
28 січня на заході опади - дощ з мокрим снігом, вдень до +5, вночі -1...-6. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях вдень сніг, у центральних регіонах - мокрий сніг. Вдень від -1 до -5, вночі -5...-10.
На півдні - мінлива хмарність, без опадів, вдень до +2 градусів, вночі до -7.
У Києві очікується до +1 вдень, температура вночі -5...-7 градусів.
29 січня по всій території України очікується дощ з мокрим снігом, у центральних та східних регіонах вдень до +3 градусів, на півдні +2...+4. На заході до +5...+7, на Закарпатті до +9, вночі по всій території, крім сходу, -1...-3.
Нагадаємо, з понеділка плюсова температура переважатиме в усій Україні. Потепління притягне з собою опади, високу вологість, щільну хмарність, пронизливий вітер, калюжі та «кашу під ногами».