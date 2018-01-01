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    Події в Україні

    Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг, туман та ожеледиця

    У неділю вранці у північних, західних та центральних областях туман, видимість 200-500 м
    Найближчими днями на території України очікується потепління, мокрий сніг з дощем, туман, на дорогах ожеледиця. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. 28 січня вночі у північних, Рівненській, Волинській, вдень - крім більшості південних та східних областей – ожеледиця. «Вночі та вранці у північних, західних та
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    На дорогах країни синоптики прогнозують ожеледицю
    Фото: Главком
    На дорогах країни синоптики прогнозують ожеледицю

    У неділю вранці у північних, західних та центральних областях туман, видимість 200-500 м

    Найближчими днями на території України очікується потепління, мокрий сніг з дощем, туман, на дорогах ожеледиця.

    Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

    28 січня вночі у північних, Рівненській, Волинській, вдень - крім більшості південних та східних областей – ожеледиця.

    «Вночі та вранці у північних, західних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; на дорогах країни ожеледиця», - зазначають синоптики. 

    28 січня на заході опади - дощ з мокрим снігом, вдень до +5, вночі -1...-6. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях вдень сніг, у центральних регіонах - мокрий сніг.  Вдень від -1 до -5, вночі -5...-10. 

    На півдні - мінлива хмарність, без опадів, вдень до +2 градусів, вночі до -7. 

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    У Києві очікується до +1 вдень, температура вночі -5...-7 градусів. 

    29 січня по всій території України очікується  дощ з мокрим снігом, у центральних та східних регіонах вдень до +3 градусів, на півдні +2...+4. На заході до +5...+7, на Закарпатті до +9, вночі по всій території, крім сходу, -1...-3.

    Нагадаємо, з понеділка плюсова температура переважатиме в усій Україні. Потепління притягне з собою опади, високу вологість, щільну хмарність, пронизливий вітер, калюжі та «кашу під ногами».

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