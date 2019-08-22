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    Події в Україні

    Сьогодні в Україні збережеться спекотна погода: на півдні до +36

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    Сьогодні в Україні збережеться спекотна погода: на півдні до +36

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 25°

    В Україні у четвер, 22 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів, температура вночі 14-19°, вдень 28-33° тепла, на півдні повітря прогріється до +36°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «22 серпня мінлива хмарність. Вночі на заході країни, вдень на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

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    Температура вночі становитиме 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, у південних областях до +36°, в західних, більшості північних і Вінницькій областях 23-28°.

    У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 17-19°, вдень близько 25°.
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