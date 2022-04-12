  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Макрон назвав умову для приїзду в Україну

    Політик каже, що прагне налагодити діалог між президентами України та Росії - Макрон назвав умову для приїзду в Україну
    Політик каже, що прагне налагодити діалог між президентами України та Росії
    фото з відкритих джерел

    Президент Франції готовий приїхати в Київ, але візит має бути задля конкретної мети

    Французький президент Еммануель Макрон прагне приїхати до України з метою досягнення конкретного результату в питанні встановлення миру, а не заради візиту як такого. Про це повідомляє BFMTV.

    Президент Франції не відмовляється від поїздки в Київ. Однак Макрон не хоче, щоб візит перетворився у формальність.

    «Я готовий поїхати в Київ чи в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лише заради того, щоб відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії», – розповів він.

    Раніше стало відомо, що Франція готова стати гарантом безпеки України. Макрон готовий і далі вести переговори з Путіним.

    Також Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ війна посольство Україна Еммануель Макрон президент місто окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Макрон назвав умову для приїзду в Україну