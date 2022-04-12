Макрон назвав умову для приїзду в Україну

Політик каже, що прагне налагодити діалог між президентами України та Росії

Президент Франції готовий приїхати в Київ, але візит має бути задля конкретної мети

Французький президент Еммануель Макрон прагне приїхати до України з метою досягнення конкретного результату в питанні встановлення миру, а не заради візиту як такого. Про це повідомляє BFMTV.

Президент Франції не відмовляється від поїздки в Київ. Однак Макрон не хоче, щоб візит перетворився у формальність.

«Я готовий поїхати в Київ чи в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лише заради того, щоб відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії», – розповів він.

Раніше стало відомо, що Франція готова стати гарантом безпеки України. Макрон готовий і далі вести переговори з Путіним.

Також Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.

Читайте також: