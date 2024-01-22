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Сьогодні в Україні відзначають День Соборності

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сьогодні в Україні відзначають День Соборності
фото з відкритих джерел

У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга»

В Україні 22 січня в честь проголошення у 1919 році злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) відзначається День Соборності.

Офіційним державним святом День Соборності України став тільки в 1999 році після підписання Леонідом Кучмою відповідного указу.

Деякий час, з 30 грудня 2011 року, в цей день відзначався «День Соборності і Свободи України» – своїм указом тодішній президент Віктор Янукович переніс День Свободи з 22 листопада і об’єднав із Днем Соборності. Цей указ було скасовано 13 листопада 2014 року президентом Петром Порошенком.

22 січня також прийнято згадувати і іншу подію, що відбулася в 1918 році – прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради, який проголосив повну незалежність УНР.

Переговори між УНР та ЗУНР про об’єднання йшли з жовтня 1918 року. Сам Акт Злуки був проголошений саме 22 січня 1919 року на урочистому зібранні в Києві, на Софійській площі. Єдиним гербом об’єднаної держави став тризуб.

Втім, об’єднання так і не було завершено – ЗУНР проіснувала до літа 1919 року, а через рік зникла з політичної карти і УНР, чиї території увійшли до складу СРСР і Польщі, – повідомляє Апостроф.

У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга». Найперший українці створили в 21 січня 1990 року. Тоді «живий ланцюг», в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв’язав Івано-Франківськ, Львів і Київ. Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України.

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Теги: незалежність українці День Соборності свято АТО

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