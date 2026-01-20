Головна Країна Суспільство
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Головними призвідниками голоду 1946–47 років були Йосип Сталін та Микита Хрущов
фото з відкритих джерел

Андрій Когут: «Хрущов намагався клопотати про допомогу для України, але робив це, скажімо так, не надто послідовно»

Одним із головних призвідників голоду 1946–47 років є Йосип Сталін. Крім нього, були й інші винуватці трагедії, яка стала причиною тисячі смертей українців через штучний голод тих часів. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» керівник архіву СБУ Андрій Когут.

Андрій Когут назвав імена головних призвідників голоду 1946–1947 років: «Головний призвідник, це, звісно, Сталін. Саме він одноосібно визначав політику Радянського Союзу. Це також Лазар Каганович, якого надіслали з Москви керувати радянською Україною. Це і Хрущов, який, щоправда, намагався клопотати про допомогу для України, але робив це, скажімо так, не надто послідовно».

Керівник архіву СБУ розповів про діяльність лідера СРСР Микити Хрущова під час голоду. «З одного боку, він намагався щось зробити й говорив про те, що Україна потерпає від масового голоду, але з іншого – разом із Кагановичем робив кроки, які цей голод і посилювали. Проти волі Сталіна він не виступав і дуже переживав через те, що Сталін вважає його українським націоналістом, який свої «мєстєчковиє» інтереси ставить вище інтересів Комуністичної партії і думає про Україну більше, ніж про перемогу світового пролетаріату. Саме тому, власне, до України делегували Кагановича, бо Хрущов не виправдав довіру…» – розповів Когут.

Андрій Когут зазначив, що крім головних постатей СРСР, які розпочали штучний голод в Україні, серед призвідників було й керівництво певних наркоматів, перші секретарі районних та обласних комітетів партії, які виконували волю Кремля та не протистояли цьому.

Водночас призвідники голоду були й серед комсомольців та комуністів. «Кожен із цих комуністів і комсомольців прекрасно розумів, що якщо вони цього робити не будуть, то за ними прийдуть зі МДБ. І вже тоді вони самі будуть названі саботажниками-диверсантами, будуть репресовані та засуджені…» – пояснив Андрій Когут.

За словами керівника архіву, хтось намагався врятувати останній шмат хліба, проте водночас кожен робив власний вибір: «Більшість не наважувалася йти проти системи, знаючи, що система їх перемеле. Це ніяк не виправдовує тих, хто забирав останній хліб, але наголошу ще раз: у ті часи не демонструвати лояльність до системи і при цьому вціліти було нереально».

Нагадаємо, як директор Галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут в інтерв’ю «Главкому» розповів, як поєднання повоєнної розрухи, рекордної посухи та цинічної політики Кремля призвело до загибелі сотень тисяч українців.

Раніше «Главком» писав про те, що парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру.

історія Голодомор 1932-1933 років Йосип Сталін

Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД
У деяких регіонах 20 січня 2026 року введено аварійні відключення світла
У деяких регіонах 20 січня 2026 року введено аварійні відключення світла

