Яке релігійне свято відзначається 22 січня 2026: традиції та молитва

Свята 22 січня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Тимотея

22 січня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам’ять святого апостола Тимотея, учня апостола Павла та першого єпископа Ефеського. Це свято присвячене одному з найвідданіших проповідників християнства, чиє служіння стало прикладом лагідності та незламної віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Тимотея

Святий Тимотей народився в Лістрі (Мала Азія) і був навернений до християнства апостолом Павлом під час його першої подорожі. Тимотей став найближчим сподвижником Павла, супроводжуючи його в місіонерських поїздках до Еллади та Македонії. Незважаючи на молодий вік і слабке здоров’я, він виявляв потужну стійкість у поширенні Слова Божого.

Апостол Павло називав його «своїм возлюбленим сином» і присвятив йому два послання, які є частиною Нового Заповіту. Тимотей очолював Ефеську церкву протягом 15 років. У 97 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників, намагаючись зупинити ідолопоклонницьке свято. Його мощі згодом були перенесені до Константинополя, де вони прославилися численними зціленнями.

Молитви дня

О, святий апостоле Тимотею! Ти, що був вірним учнем великого Павла і лагідним пастирем стада Христового, вислухай благання наші. Проси Господа Милосердного, щоб дарував нам міцну віру, чистоту помислів та силу протистояти спокусам світу цього. Моли Бога за землю нашу українську, щоб захистив її від ворожих наступів, подав воїнам нашим потужну відвагу, а народу нашому – єдність і мир. Нехай твоїми молитвами ми знайдемо спокій душевний і спасіння вічне. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі 22 січня називали «Тимофієм-напівзимником», оскільки вважалося, що від цього дня починаються найсуворіші хуртовини та морози, проте половина шляху до весни вже пройдена.

Якщо на вікнах з’явилися візерунки, спрямовані кутами вгору – чекайте на затяжні та потужні морози.

Якщо на Тимотея сонячний полудень – весна прийде зарано і буде теплою.

Снігопад цього дня – віщує багатий врожай зерна на літо.

Якщо всередині скляних рам з’явилася волога – скоро настане відлига.

Наші предки вірили, що цей день є вдалим для лікування хвороб та зміцнення духу. У народі казали: «Тимофіївський мороз пів зими з собою забрав», натякаючи на те, що після цього свята світловий день стає помітно довшим, а весна – ближчою.