Яке релігійне свято відзначається 17 січня 2026: традиції та молитва

Яке релігійне свято відзначається 17 січня 2026: традиції та молитва
Свята 17 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Антонія Великого

17 січня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Великого. Це свято присвячене засновнику відлюдницького чернецтва, який став прикладом потужного духовного поступу та незламності перед спокусами.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 січня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Антонія Великого

17 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Великого, який жив у III–IV століттях у Єгипті. Він вважається батьком пустельництва. Після смерті батьків Антоній роздав усе своє майно бідним і пішов у пустелю, де провів понад 80 років у молитві та самотності. Згідно з переказами, він пережив потужні випробування та напади темних сил, але завдяки непохитній вірі здобув перемогу над спокусами. Антоній став наставником для багатьох ченців, а його життя, описане святителем Афанасієм, досі є прикладом найвищого християнського смирення та аскези.

Також цього дня віряни продовжують вшановувати Поклоніння чесним оковам святого апостола Петра, згадуючи про дивовижне визволення першоверховного апостола з в’язниці за допомогою Ангела.

Молитви дня

О, преподобний і богоносний отче наш Антонію! Почуй нас, що з вірою закликаємо до твоєї допомоги. Ти, що в пустелі світло Христове знайшов і сили темряви переміг, зміцни й нас у щоденній боротьбі зі злом. Моли Господа, щоб дарував нам потужну віру, мир у серці та захист від усякої небезпеки. Навчи нас бути стійкими у випробуваннях, щоб ми, наслідуючи твій шлях, досягли спасіння душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Антона-Перезимника» і вірили, що він показує, як скоро прийде справжнє тепло:

  • Тепла погода на Антонія – до швидких, але короткочасних потужних морозів.
  • Якщо опівдні визирнуло сонце – весна буде ранньою та сонячною.
  • Снігопад у цей день віщує пізній прихід тепла та мокру весну.
  • Якщо небо ввечері затягнуло хмарами – чекайте на хуртовини до кінця місяця.

Цей день вважався «переломним», коли половина зими вже залишилася позаду, а господарю варто було ще раз перевірити запаси їжі для родини та корму для худоби.

