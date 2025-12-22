Яке релігійне свято відзначається 23 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 23 грудня в церковному календарі – День пам’яті святих десяти мучеників, що в Криті

23 грудня православна церква вшановує пам'ять десяти святих мучеників Критських. Це свято присвячене винятковій мужності та єдності вірян, які під час жорстоких гонінь на християн продемонстрували потужну стійкість і не зрадили своєї віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих десяти мучеників Критських

23 грудня православна церква вшановує пам'ять десяти мучеників: Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Євникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Євареста. Вони постраждали за віру у III столітті на острові Крит під час правління імператора Декія.

Святих піддали жорстоким випробуванням, які тривали цілий місяць. Їх публічно ображали та катували, змушуючи принести жертву язичницьким богам. Проте мученики підтримували один одного, створюючи потужну духовну опору, і одноголосно заявляли про готовність померти за Христа. Коли їх вели на страту, вони молилися не за себе, а за те, щоб світло істини просвітило їхніх гонителів. Стійкість критських мучеників надихнула багатьох свідків їхньої смерті прийняти християнство.

Молитви дня

О, святі мученики Критські, ви, що в десятикратнім числі єдиним духом Христа прославили! Почуйте молитву нашу і виблагайте у Господа милосердя для нас, немічних. Зміцніть нашу волю у часи випробувань, даруйте нам потужну віру та однодумність у справах добрих. Моліть Бога, щоб визволив нас від усякого зла, чвар та непевности, і сподобив нас бути вірними Його заповідям до кінця днів наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити погоду на найближчі місяці та врожайність року:

Якщо на деревах з'явився потужний іній – літо буде сонячним, а врожай зерна багатим.

Якщо у цей день вітер дме з півночі, але небо залишається чистим – чекайте на сильні морози.

Білі хмари швидко пливуть по небу – незабаром почнуться снігопади.

У народі цей день вважався часом великої духовної сили. Вірили, що молитва до десяти мучеників допомагає знайти порозуміння в родині та зміцнює зв'язки між близькими людьми.