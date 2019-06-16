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    Події в Україні

    Спека до +34 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 16 червня

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    Спека до +34 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 16 червня

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура від +30 до +32 градусів

    У неділю, 16 червня, в більшості регіонів України синоптики прогнозують дощі з грозами, за винятком деяких північних, центральних і південних областей - там очікується мінлива хмарність.

    Як повідомляє Укргідрометцентр, стовпчики термометрів показуватимуть до +34 градусів.

    Так, на заході країни пройдуть дощі з грозами, денна температура від +29 до +33 градусів. На сході України в Харківській, Донецькій і Луганській областях очікується грозова погода, вдень від +28 до +32 градусів вище нуля, вночі - від +15 до + 19 градусів.

    У центральних регіонах, за винятком Вінницької області, небо буде затягнуте хмарами, проте опадів не прогнозується. Аналогічна погода очікується й на півдні країни, тільки в Одеській області можлива гроза. Повітря тут прогріється до +34 градусів вдень.

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    На півночі переважно без опадів, стовпчики термометрів покажуть 28...30 градусів з позначкою «плюс».

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура від +30 до +32 градусів.

    Як повідомлялося, наступного тижня синоптична ситуація особливих змін не зазнає

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