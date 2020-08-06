Спека не відступає: сьогодні Україну прогріє до +35



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У четвер в Україні очікується ясна погода

У Києві 6 серпня збережеться суха погода

В Україні у четвер, 6 серпня, буде без опадів, температура вдень становитиме від 28° до 35° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«6 серпня невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 35°, в Карпатах 19-24°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні збережеться суха погода. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 30-32°.

Напередодні повідомлялося, що у найближчі дні погода в Україні буде спекотною, опадів не очікується. Лише в деяких регіонах можливі дощі з грозами.