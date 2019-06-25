Спека спадає: синоптики розповіли про погоду на вівторок



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У частині України 25 червня пройдуть дощі з грозами

У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень 27-29°

У вівторок, 25 червня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. У південній частині, вночі також місцями у центральних, східних областях та на Прикарпатті короткочасний дощ, гроза, на півдні країни подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Вітер в Україні буде переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 24-29°, у південній, східній частині та на Закарпатті 30-34°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, найдовші дні року ознаменувались у столиці трьома температурними рекордами.