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    Події в Україні

    Спека спадає: синоптики розповіли про погоду на вівторок

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    У частині України 25 червня пройдуть дощі з грозами - Спека спадає: синоптики розповіли про погоду на вівторок
    У частині України 25 червня пройдуть дощі з грозами

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень 27-29°

    У вівторок, 25 червня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. У південній частині, вночі також місцями у центральних, східних областях та на Прикарпатті короткочасний дощ, гроза, на півдні країни подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Вітер в Україні буде переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 24-29°, у південній, східній частині та на Закарпатті 30-34°.

    У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

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    Нагадаємо, найдовші дні року ознаменувались у столиці трьома температурними рекордами.

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