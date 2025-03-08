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Сонячно та тепло: прогноз погоди на 8 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Сонячно та тепло: прогноз погоди на 8 березня
Прогноз погоди на 8 березня
фото: glavcom.ua

Вдень Україну березневе сонце щедро радуватиме теплом

У суботу, 8 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні погоду в Україні зумовлюватиме антициклон, який впродовж доби переміщатиметься у східному напрямку. У зв'язку з цим, погода буде сонячною та теплою.

Вітер з південного-сходу, помірний. Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу; вдень 13-18° тепла, на Прикарпатті до +20°, на узбережжі морів +9..14°.

Сонячно та тепло: прогноз погоди на 8 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла; У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.

До слова, онлайн-видання «Главком» створило спеціальний довідник, що стане вашим надійним помічником у виборі ідеального часу для відвідування салону краси.

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Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

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