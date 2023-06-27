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США оголосили новий пакет військової допомоги. Що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США оголосили новий пакет військової допомоги. Що отримає Україна
Сполучені Штати запевняють, що і надалі допомагатимуть Україні
фото ілюстративне

Пакет включає «ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України та зміцнення її протиповітряної оборони»

Міністерство оборони США оголосило про додатковий пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті міноборони країни.

Вартість пакету складає 500 млн дол. Він включає «ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткову бронетехніку, протитанкові системи, критичні боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти Україні відбити агресійну війну Росії».

До пакету входять:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 30 бойових машин піхоти Bradley;
  • 25 бронетранспортерів Stryker;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протиброньові системи Javelin;
  • протитанкові системи АТ-4;
  • протиброньові ракети;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецька зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», – додають в міноборони.

Нагадаємо, триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків. 

Теги: Міноборони війна США Україна

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