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США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів
Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що за розв'язану Росією війну мають заплатити ті, хто підтримував президента РФ Володимира Путіна
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

$5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів спрямують на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів

Сполучені Штати найближчим часом вперше передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів. Про це заявив лержсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Крім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів», – заявив держсекретар США.

За його словами, за розв'язану Росією війну мають заплатити ті, хто підтримував президента РФ Володимира Путіна.

Допомога Україні вартістю понад $1 млрд, про яку в середу оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, включає $5,4 млн за конфісковані активи російських олігархів. Активи спрямують на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів.

Нагадаємо, що 6 вересня до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він зустрівся із президентом Зеленським.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд. 

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

Раніше США назвали кількість арештованих російських активів від початку вторгнення.

Читайте також: Доля заморожених російських активів. Європейці вигадали свій план
Теги: росіяни олігархи США Ентоні Блінкен

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