США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що за розв'язану Росією війну мають заплатити ті, хто підтримував президента РФ Володимира Путіна

$5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів спрямують на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів

Сполучені Штати найближчим часом вперше передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів. Про це заявив лержсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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«Крім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів», – заявив держсекретар США.

За його словами, за розв'язану Росією війну мають заплатити ті, хто підтримував президента РФ Володимира Путіна.

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Допомога Україні вартістю понад $1 млрд, про яку в середу оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, включає $5,4 млн за конфісковані активи російських олігархів. Активи спрямують на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів.

Нагадаємо, що 6 вересня до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він зустрівся із президентом Зеленським.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд.

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

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Раніше США назвали кількість арештованих російських активів від початку вторгнення.