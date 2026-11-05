Вибори у США: демократи розширюють перевагу в Сенаті – CNN

Боротьба між респубілканцями та демократами триває лише в двох штатах – Міссісіпі та Алясці

За прогнозами CNN, кандидати від Демократичної партії в Палаті представників здобули ще кілька перемог, довівши свою загальну кількість до 240 місць. Це забезпечує їм більшу більшість, ніж республіканці мали раніше, при тому що підрахунок голосів триває ще у понад 60 округах. Про це пише «Главком».

У Сенаті демократи вже гарантували собі 54 крісла, відібравши у республіканців сім місць. Наразі напружена боротьба триває лише в двох штатах – Міссісіпі та Алясці. У Міссісіпі кандидатів розділяє менш ніж 100 голосів, а на Алясці республіканець Ден Салліван та демократка Мері Пелтола йдуть із мінімальним розривом, який може вирішитися завдяки системі рейтингового голосування. На підведення остаточних підсумків у цих регіонах може знадобитися кілька днів або навіть тижнів.

Поразка республіканців спричинила хвилю взаємних звинувачень. Віцепрезидент Джей Ді Венс повністю поклав відповідальність за програш на війну в Ірані, намагаючись дистанціюватися від президента на тлі амбіцій балотуватися у 2028 році. Дональд Трамп погодився із негативним впливом воєнних дій на виборчий результат, однак підтвердив непохитність свого рішення.

Зміна контролю над обома палатами Конгресу готує масштабні зміни у Вашингтоні з січня:

міністерство внутрішньої безпеки США готується до серії парламентських розслідувань та посиленого нагляду з боку демократів;

у правоохоронних органах та ФБР зникли побоювання щодо можливого примусу розслідувати безпідставні звинувачення у фальсифікації виборів;

прихильники захисту прав на аборти здобули перемогу в трьох із чотирьох штатів: виборці Невади та Вірджинії схвалили конституційний захист, а в Міссурі відхилили спробу скасувати норми 2024 року;

на фінансових ринках ф'ючерси на нафту впали через очікування зниження ризиків ескалації в Ірані, тоді як американські акції продемонстрували найбільше зростання індексу Доу-Джонса після проміжних виборів із 1982 року.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу.