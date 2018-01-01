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    Події в Україні

    Стала відома причина замороження військово-технічного співробітництва між Україною і Білоруссю

    У Мінську стверджують, що не хочуть створювати додаткових проблем
    Військово-технічне співробітництво між Білоруссю та Україною скорочено через статус Мінська як майданчика з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив голова Державного військово-промислового комітету Білорусі Олег Двігалєв, передає «Інтерфакс-Україна». [READ_MORE] «З Україною у нас взаємодія в цій
    • Сьогодні, 14:09
    • Розсилка

    У Мінську стверджують, що не хочуть створювати додаткових проблем

    Військово-технічне співробітництво між Білоруссю та Україною скорочено через статус Мінська як майданчика з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Про це заявив голова Державного військово-промислового комітету Білорусі Олег Двігалєв, передає «Інтерфакс-Україна».

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    «З Україною у нас взаємодія в цій області скорочена, не реалізується, оскільки ми повинні розуміти, що Білорусь — це, перш за все, майданчик з врегулювання конфлікту. Ми не створюємо додаткових проблем і питань», — сказав Двігалєв журналістам в середу в Мінську.

    Він також додав, що «не можна допустити, аби ця ситуація (військово-технічне співробітництво, — ред.) могла якось використовуватися не в наших інтересах».

    Раніше повідомлялося, що Білорусь втрачає український ринок нафтопродуктів.

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