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    Події в Україні

    Стали відомі фіналісти премії «Книга року-2020»

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    Для кожної з трьох номінацій відібрали по пʼять фіналістів - Стали відомі фіналісти премії «Книга року-2020»
    Для кожної з трьох номінацій відібрали по пʼять фіналістів

    BBC назвала списки фіналістів премії

    BBC News Україна назвала списки фіналістів премії «Книга року-2020», яка проводиться у партнерстві з культурною програмою Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Журі обрало фіналістів з 34 видань.

    У номінації «Книга року»:

    • «Амадока» Софії Андрухович;
    • «Порт Житана» Олеся Ільченка;
    • «Букова земля» Марії Матіос;
    • «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка;
    • SAIGON Сергія Сергійовича.

    У номінації «Книга року – Есеїстика»:

    • «Загублений острів», Наталя Гуменюк;
    • «Планета Полин», Оксана Забужко;
    • «Рибка дядечка Завена», Ольга Карі;
    • «Вулиця причетних або Чернігівська справа Лукʼяненка», Віра Курико;
    • «Уздовж океану на ровері», Василь Махно.

    У номінації «Дитяча Книга року»:

    • «Морськосвинський детектив», Іван Андрусяк;
    • «Моя подруга з темної матерії», Кирило Безкоровайний, Дарʼя Скрибченко;
    • «Непосидючка, який любив бігати», Олеся Кешеля-Ісак;
    • «Ківі Ківі», Мирослав Лаюк;
    • «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони», Уляна Чуба.

    Переможців оголосять 11 грудня 2020 року на онлайн-церемонії. Переможець у кожній номінації отримає премію в 1 000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

    Теги: земля Україна дитяча книга Оксана Забужко
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