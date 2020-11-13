Стали відомі фіналісти премії «Книга року-2020»
Для кожної з трьох номінацій відібрали по пʼять фіналістів
BBC назвала списки фіналістів премії
BBC News Україна назвала списки фіналістів премії «Книга року-2020», яка проводиться у партнерстві з культурною програмою Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Журі обрало фіналістів з 34 видань.
У номінації «Книга року»:
- «Амадока» Софії Андрухович;
- «Порт Житана» Олеся Ільченка;
- «Букова земля» Марії Матіос;
- «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка;
- SAIGON Сергія Сергійовича.
У номінації «Книга року – Есеїстика»:
- «Загублений острів», Наталя Гуменюк;
- «Планета Полин», Оксана Забужко;
- «Рибка дядечка Завена», Ольга Карі;
- «Вулиця причетних або Чернігівська справа Лукʼяненка», Віра Курико;
- «Уздовж океану на ровері», Василь Махно.
У номінації «Дитяча Книга року»:
- «Морськосвинський детектив», Іван Андрусяк;
- «Моя подруга з темної матерії», Кирило Безкоровайний, Дарʼя Скрибченко;
- «Непосидючка, який любив бігати», Олеся Кешеля-Ісак;
- «Ківі Ківі», Мирослав Лаюк;
- «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони», Уляна Чуба.
Переможців оголосять 11 грудня 2020 року на онлайн-церемонії. Переможець у кожній номінації отримає премію в 1 000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.