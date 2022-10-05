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Стало відомо, як росіяни планують обороняти Кремінну на Луганщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, як росіяни планують обороняти Кремінну на Луганщині
Кремінна є стратегічно важливим містом
фото з відкритих джерел

Російські окупанти активно готуються до оборони окупованої Кремінної на Луганщині

Російські окупанти розпочали підготовку до оборони захопленої Кремінної на Луганщині. Там спостерігається велика кількість ворожих солдатів та масові мінування території навколо міста. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє в ефірі єдиного телемарафону.

Згідно зі словами керівника області, Кремінна є стратегічно важливим містом, оскільки звідти українські військові можуть наступати і в бік Старобільська, і в бік Рубіжного та Сєвєродонецька на окупованій Луганщині.

«У нас є інформація про те, що досить багато там окупантів і вони все мінують. Вони розкидують міни-пелюстки, мінують дороги, мінують будинки. Ну, тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України», – розповів Гайдай.

Варто зазначити, що ЗСУ поступово беруть під вогневий контроль важливу трасу на Луганщині.

Раніше Банкова повідомила, скільки ЗСУ вже деокупували населених пунктів.

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Теги: ЗСУ росія Сергій Гайдай війна Луганщина

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