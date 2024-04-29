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Повітряні сили пояснили, як Україна буде захищати F-16 на аеродромах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, як Україна буде захищати F-16 на аеродромах
Винищувачі від союзників невдовзі надійдуть в Україну
фото з відкритих джерел

Буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки

Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

«Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір», – заявив він.

За його словами, після того, як Україна отримає винищувачі Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів і завдання ураження по противнику.

«Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати», – пояснив Євлаш.

Він наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.

Перші винищувачі F-16 надійдуть в Україні вже цього року разом з пілотами, які пройшли навчання та обслуговуючим персоналом. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін.

Як стало відомо, Бельгія вирішила передати Україні винищувачі F-16.

Як повідомлялося, українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі.

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Теги: винищувач літак

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