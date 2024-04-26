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Бельгія вирішила передати Україні винищувачі F-16: названо терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бельгія вирішила передати Україні винищувачі F-16: названо терміни
Прем'єр Бельгії наголосив, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків
фото з відкритих джерел

Літаки бельгійці хочуть доставити в Україну якнайшвидше

Влада Бельгії анонсувала передачу Україні винищувачі F-16 до кінця 2024. Точні терміни поки що невідомі. Про це заявили прем'єр Бельгії Александер Де Кроо та міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер на спільній пресконференції, повідомляє BRF.

За словами міністра оборони, літаки хочуть доставити в Україну «якнайшвидше». При цьому робиться все можливе для того, щоб постачання відбулося цього року.

Також, як зазначила Дедондер, обороноздатність Бельгії в результаті такої передачі не наражається на ризик.

У свою чергу Де Кроо підкреслив, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.

Раніше голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що перші винищувачі F-16 надійдуть в Україні вже цього року разом з пілотами, яки пройшли навчання та обслуговуючим персоналом. 

Нагадаємо, Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.

Також командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що найближчим часом Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю. Зокрема очікуються поставки F-16 з ракетами на 300-500 км.

Як повідомлялося, українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі.

Теги: винищувач Бельгія літак

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