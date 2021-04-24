Стріляли в авто з дитиною: з'явилося відео вбивства Мамедова у Дніпрі

Вбивство сталося сьогодні в центрі Дніпра

Після того як невідомий чоловік відрив вогонь, водій авто, в якому разом з ним була також дитина, вибіг з позашляховика і впав на трамвайні рейки

У центрі Дніпра кілер застрелив чоловіка у позашляховику Toyota Land Cruiser, після чого зник. Момент нападу і стрілянини 24 квітня на Соборній площі потрапили на камеру відеоспостереження.

Ролик опублікувало видання «Дніпро Оперативний».

Після того як невідомий чоловік відрив вогонь, водій авто, в якому разом з ним була також дитина, вибіг з позашляховика і впав на трамвайні рейки. Стрілок в масці підбіг ближче і зробив ще кілька пострілів.

НП сталася в районі Соборної площі недалеко від ресторану«Артист».

Чоловік помер від отриманих ран вже в кареті «швидкої допомоги». Загиблого звуть Анар Мамедов (1978 року народження).

Як стало відомо, хлопчик, який їхав з чоловіком в машині, не постраждав.

Відео зухвалого вбивства можна подивитися за цим посиланням.

Стало відомо, що дитина, яка перебувала в машині, бачила розстріл свого батька. Як розповіли свідки, у малого руки в крові, передає Dnepr.info.

Хлопчика завели в ресторан, і на місце трагедії викликали його матір.

За фактом вбивства правоохоронці ведуть розслідування. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

У Дніпрі ввели поліцейську спецоперацію.

За непідтвердженою інформацією з преси, Анар Мамедов разом зі своїм братом Рамізом міг керувати криворізьким організованим злочинним угрупованням «Мамедовські», яке займається оптовими поставками наркотиків по всій Дніпропетровській області.

Другим лідером ОЗУ, яке налічує приблизно 50 членів, є брат убитого Раміз Мамедов, передає sud.ua. За даними ЗМІ, раніше невідомі спалили кафе Мамедових, а до цього – автомобіль одного з братів.

Як повідомлялося раніше, в суботу, 24 квітня, на Соборній площі міста Дніпро невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік.