У США відпустили педофіла, засудженого до 1000 років в’язниці



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У США умовно-достроково звільнили найстрашнішого педофіла

Педофіл був випущений з в’язниці після восьми років відбування покарання

Чоловік був заарештований і звинувачений в зберіганні непристойних знімків дітей. На комп’ютері Меллорі виявили понад 26 тисяч файлів з дитячою порнографією.

Про це повідомляє New York Post.

Пітер Меллорі зі штату Джорджія був випущений з в’язниці після восьми років відбування покарання. На думку Апеляційного суду, чоловік вже відсидів достатній термін, і через три тижні його відпустили. При цьому окружний прокурор заявив, що «виявився безсилий зупинити» те, що відбувається.

Чоловік був заарештований і звинувачений у зберіганні непристойних знімків дітей, підробці доказів і вторгненні в приватне життя у 2011 році. Суддя перед виголошенням вироку у 2012-му назвав підсудного «найактивнішим колекціонером дитячої порнографії в усьому світі».

Меллорі працював членом окружної комісії і був власником незалежної телестанції в кампусі Технічного коледжу Західної Джорджії. На комп’ютері Меллорі виявили понад 26 тисяч файлів з дитячою порнографією.

Нагадаємо, у підмосковному Пущино 23-річний чоловік зґвалтував дівчинку-підлітка, після чого спробував її задушити. Після затримання педофіл заявив поліцейським, що все відбулося в рамках самооборони – нібито у дитини в руках був кухонний молоток.

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