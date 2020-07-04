Кількість смертей від коронавірусу у Росії перевищила 10 тисяч



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Найбільшу кількість нових випадків захворювання зареєстрували у Москві

За минулу добу в Росії померло 167 пацієнтів

Упродовж минулої доби у Російській Федерації виявили 6623 нових випадки зараження на Covid-19, загальна їх кількість зросла до 673 564. З початку епідемії від коронавірусу в країні померли 10 011 осіб.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

У російських регіонах найбільшу кількість нових випадків захворювання зареєстрували у Москві – 680; 275 – у Московській області, 273 – в Ханти-Мансійському АО, 271 – у Петербурзі, 268 – у Свердловській, 235 – в Іркутській, 225 – у Нижньогородській областях.

З початку епідемії від Covid-19 у Росії померли 10 011 осіб, за минулу добу – 167 пацієнтів. Одужали 8954 людини, всього з початку епідемії – 446 127.

ЗМІ публікують розслідування про те, що Росія »вийшла на плато» щодо захворюваності на Covid-19 до початку голосування з внесення поправок до Конституції РФ і «обнулення» президентських термінів Путіна (25 червня – 1 липня) завдяки статистичним підтасовкам та іншим хитрощам.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

Коронавірус в Україні

Всього 47677

Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 27, вчора – 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.