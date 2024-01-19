Бізнесмену Мазепі прокурори просять заставу 700 млн грн

Ігоря Мазепу затримали по кримінальній справі, стосовно виділення земельних ділянок, загальною площею 2,4 га

Бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі прокурори просять заставу у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію – 500 млн грн. Про це повідомила очільниця пресслужби Concorde Capital Анна Дьяконова.

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«Ігоря Мазепу затримали по кримінальній справі, стосовно виділення земельних ділянок, загальною площею 2,4 га, які начебто були виділені з порушенням законодавства.

Розмір збитків державі в розмірі 7 млн грн, який інкримінують Ігорю Мазепі, в той же час застави для Ігоря Мазепи і його брата 700 і 500 млн грн відповідно», – написала Дьяконова.

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Інформацію про заставу підтвердив і сам Мазепа. «Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 грн, не 700 тис.грн, а 700 млн грн. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 млрд грн за справу, де нібито збитки становлять 7 млн» – зазначив бізнесмен.

Також бізнесмен заперечив «російський слід» у справі проти нього. «По суті справи. Перше, із «російського сліду» в цій справі – хіба що деякі російські слова, які я почув при затриманні. Але то на їх совісті.

Друге, підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 млн грн. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав», – зазначив Мазепа.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

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За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури –Київської ГЕС. затримали вчора, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон.