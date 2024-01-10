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Севастопольця оштрафували за коментар «ВКонтакте» про крейсер «Москва»

Христина Петренко
glavcom.ua
Севастопольця оштрафували за коментар «ВКонтакте» про крейсер «Москва»
ЗСУ затопили крейсер «Москва» ще у квітні 2022 року
фото з відкритих джерел

Напередодні затоплення крейсера «Укрпошта» випустила легендарну марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»

Створений окупантами Ленінський районний суд Севастополя наклав штраф на місцевого жителя за коментар у соцмережі про знищення флагмана Чорноморського флоту – крейсера «Москва». Про це повідомляє проєкт Крим.Реалії.

Чоловік написав коментар в одній із груп російської соціальної мережі «ВКонтакте» ще у квітні 2022 року.

«Публічний текст, що містить нецензурну лайку, а також формулювання «дно россеянское», залишався на сторінці спільноти щонайменше до листопада 2023 року і був зафіксований в акті огляду інтернет-ресурсу», – зазначає видання.

За підсумками розгляду справи російський суд оштрафував автора повідомлення на 30 тисяч рублів.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року «Укрпошта» випустила легендарну марку, присвячену захисникам острова Зміїний. Називається вона «Русскій воєнний корабль, іді …!». А вже 13 квітня Збройні сиди України підбили російський крейсер «Москва».

Наступного дня після ураження ракетами, 14 квітня, він перекинувся і почав тонути. Варто зазначити, що фрегат брав участь у повномасштабному вторгненні Росії до України, з його борту запускали крилаті ракети «Калібр» по Україні. 

Після затоплення крейсера з'явилась друга версія популярної марки – «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!».

Окупанти були настільки засмучені цією подією, що влаштували церемонію прощання з «Москвою».

Російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064. Фахівцям навіть вдалось встановити точне місце його затоплення.

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Теги: суд соцмережі Москва корабль Вконтакте Укрпошта військові штраф інтернет

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