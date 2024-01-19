ДБР пояснило, чому син Гринкевича утік

Роман Гринкевич написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним»

Роман Гринкевич офіційно не перетинав державний кордон

Державне бюро розслідувань відразу не могло заарештувати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича. Для цього потрібно назбирати достатньо доказів. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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Вона зазначила, що Роман Гринкевич офіційно не перетинав державний кордон.

«Не виключаємо, що міг трапитися ряд певних чинників. Маємо розуміти, що ДБР не може просто взяти і затримати безпідставно людину. Щоб оголосити підозру і обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів», – сказала Сапьян.

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Представниця ДБР додала, що фігуранти справи Гренкевичів, хто отримав підозру і кому суд обрав запобіжний захід, перебуватимуть під вартою до середини березня. Також вони мають законне право внести 500 млн грн застави.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.