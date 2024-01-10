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Верховний суд оскаржить поновлення на посаді судді Львова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховний суд оскаржить поновлення на посаді судді Львова
Голова Верховного суду Богдан Львов має російське громадянство
фото з відкритих джерел

Київський окружний адміністративний суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду

Верховний суд оскаржуватиме рішення Київського окружного адміністративного суду (КОАС) про поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого журналісти знайшли російський паспорт. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

«10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний позов Богдана Львова про визнання протиправним та скасування наказу голови Верховного суду щодо відрахування його зі штату Верховного суду, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, Верховний суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку.

Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, Київський окружний адміністративний суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». 

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного суду.

Зазначалося, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.

Раніше збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак 3 жовтня Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова Богдана  Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації, згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

16 вересня судді Львову обмежили доступ до держтаємниці.

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Теги: суд Верховний Суд України суддя громадянство

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