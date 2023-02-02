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Сухопутні війська показали, як працюють «ловці Шахедів» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сухопутні війська показали, як працюють «ловці Шахедів» (відео)
скрін з відео

Дрони Fortem DroneHunter F700 – це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США

Україна отримала шість систем протидії ворожим безпілотникам, зокрема, іранським дронам-камікадзе. Начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк показав як вони працюють.

«В Україну надійшли шість систем протидії ворожим безпілотникам. Це – найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США», – йдеться в повідомленні.

Дрони Fortem DroneHunter F700 здатні нейтралізувати безпілотники типу Shahed та «Орлан», які російська окупаційна армія використовує проти України. Комплекс радарів та засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА, випускаючи на перехоплення власні дрони.

Автономний дрон Fortem DroneHunter F700 може розвивати швидкість до 100 км/год, він обладнаний двома спеціальними сітками, за допомогою яких «полює» на ворожі безпілотники. Радіус дії системи – 5 км². Вона працює автономно, але оператор за потреби може взяти управління на себе. 

Комплекс здатний ловити дрони вагою до 500 кг на висоті до 5,5 км. Такі самі системи стоять на озброєнні у країнах НАТО. Їхня ефективність становить 85%.

Раніше у ЗСУ розповіли, чому рашисти стали рідше атакувати Україну «Шахедами».

Теги: війна безпілотник ЗСУ

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