Міноборони показало, як ЗСУ збивають «Шахеди» над Києвом (відео)
Українські військові успішно вражають ворожі дрони-камікадзе, якими окупанти атакують Україну
У Міністерстві оборони України показали, як на Київщині працюють мобільні групи під час атаки іранськими дронами.
«Мобільні групи, які виконують бойові розпорядження. 241 бригада територіальної оборони міста Києва, ДФТГ Т-2 «Деміївка» та ДФТГ «Мрія» прикривають Київ на південному напрямку», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що саме ці бійці у ніч з 30 грудня та 2 січня збивали ворожі дрони, які намагалися уразити критичну інфраструктуру столиці, під час масованої атаки.
Раніше повідомлялося, що в Україні запустять виробництво анти-«шахедів».
До слова, загалом із вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів. Захисники знищили 100% дронів, які запустили російські війська – ЗСУ повідомили, скільки іранських дронів збили за дві доби нового року.
Крім того, нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії.
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