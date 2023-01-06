Міноборони показало, як ЗСУ збивають «Шахеди» над Києвом (відео)

Українські військові успішно вражають ворожі дрони-камікадзе, якими окупанти атакують Україну

У Міністерстві оборони України показали, як на Київщині працюють мобільні групи під час атаки іранськими дронами.

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«Мобільні групи, які виконують бойові розпорядження. 241 бригада територіальної оборони міста Києва, ДФТГ Т-2 «Деміївка» та ДФТГ «Мрія» прикривають Київ на південному напрямку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме ці бійці у ніч з 30 грудня та 2 січня збивали ворожі дрони, які намагалися уразити критичну інфраструктуру столиці, під час масованої атаки.

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Раніше повідомлялося, що в Україні запустять виробництво анти-«шахедів».

До слова, загалом із вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів. Захисники знищили 100% дронів, які запустили російські війська – ЗСУ повідомили, скільки іранських дронів збили за дві доби нового року.

Крім того, нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії.