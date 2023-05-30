Московський суд заарештував російського конструктора за шпигунство для України

суд Москви заарештував конструктора підприємства оборонно-промислового комплексу за шпигунство на користь України

Співробітники ФСБ затримали конструктора у Ростові-на-Дону

Лефортівський суд Москви заарештував конструктора підприємства оборонно-промислового комплексу за шпигунство на користь України. Про це повідомляють росЗМІ.

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Чоловіка помістили до СІЗО на один місяць та 24 дні.

Раніше співробітники ФСБ затримали конструктора у Ростові-на-Дону. Фігурант передавав Україні відомості про роботу російської системи ППО та особовий склад Збройних сил Росії.

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Крім того, чоловік переписувався у месенджері зі співробітником Головного управління розвідки Міноборони України з лютого до квітня 2023 року.

Також під час листування росіянин надіслав дані про російські війська, дислоковані в Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, російський іжевський завод «Донвард-Гідравлічні системи», що виробляє комплектуючі для російської бронетехніки, зазнав масштабної кібератаки.

До слова, біля російського Ульяновська сталася надзвичайна ситуація на залізниці. З рейок зійшли кілька вагонів із газом та бензином.

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Відомо, що інцидент трапився 30 травня близько четвертої години ранку. Епіцентром НП стала ділянка залізниці, розташована недалеко від станції «Ульяновськ-2».