Вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. Прокуратура оскаржить вирок суду

Наразі вирок ще не набрав законної сили

Прокуратура Київщини оскаржуватиме вирок суду у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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«Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили. Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд 25 травня 2023 року ухвалив вирок у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі. Одного експоліцейського засуджено до чотирьох років ув’язнення, іншого – звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, ще двох фігурантів – виправдано.

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Нагадаємо, розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року в місті Переяслав чоловіки перебували на ганку домоволодіння одного з підозрюваних. Звідти вони неодноразово здійснювали постріли по заздалегідь розставленим ними мішеням. Вони нехтували тим, що місце ураження кулями є громадським місцем, де могли перебувати інші особи.

Одна з куль, випущених по умовній мішені, влучила в голову п'ятирічного хлопчика, який в той час гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні.

У липні слідство оголосило підозру ще двом громадянам, один із яких — неповнолітній. 5 листопада директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі з’ясували обставини, за яких було вбито п'ятирічного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.