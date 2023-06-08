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Польща програла у суді Євросоюзу. Влада назвала таке рішення «фарсом»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща програла у суді Євросоюзу. Влада назвала таке рішення «фарсом»
Польща виплатить рекордний штраф у скарбницю ЄС
фото з відкритих джерел

Судова тяганина коштувала Польщі 557 мільйонів євро штрафів

Європейський суд визнав Варшаву винною у порушенні прав громадян. На думку європейської інстанції, після судової реформи польська влада має надто великий вплив на суддів, оскільки може призначати та звільняти їх. Про це пише сайт Politico.

Проблема статусу суддів у Польщі зростає, оскільки уряд радикально змінив спосіб їх призначення. Реформа також дозволила нині ліквідованій Дисциплінарній палаті Верховного суду Польщі карати суддів за їхні вироки. 

У рішенні суду йдеться про те, що країни-члени ЄС повинні утримуватися від ухвалення законів, які збільшують залежність суддів від влади. Згідно із законодавством ЄС, країни-члени зобов’язані переконатися, що «будь-яка регресія їхніх законів щодо організації правосуддя попереджена, утримуючись від ухвалення правил, які підірвали б незалежність суддів», – сказали представники Суду ЄС у своїй заяві.

Суд скасував винесену в жовтні 2021 року стосовно Варшави вимогу виплачувати щоденні штрафи в 500 тисяч євро, але зажадав сплатити борги, що вже накопичилися, у розмірі 557 мільйонів євро.

Це рішення вирішує давню суперечку між Варшавою та Брюсселем щодо порушень польським урядом верховенства права, але вердикт викликав гнів і критику зі сторони уряду.

Заступник міністра юстиції Себасатьян Калєта назвав вирок «фарсом». На його думку, договори між Польщею та ЄС не дають право Брюсселю давати оцінки ухваленим владою рішенням.

Колишній прем'єр-міністр Польщі, член Європарламенту Беата Шидло заявила, що вирок суду — це «глум над європейським правом» та «антидемократичний підхід». На її думку, Брюссель намагається чинити тиск на Варшаву.

У жовтні 2021 року Верховний суд вимагає від Польщі виплачувати один мільйон євро щодня через судову реформу. У квітні 2022 року суму штрафу знизили до 500 тисяч євро після того, як польська влада ліквідувала Дисциплінарну палату. Цей орган міг запроваджувати санкції проти суддів у зв'язку з ухваленими рішеннями.

У 2019 році Польща провела судову реформу, внаслідок чого з'явилася Дисциплінарна палата суддів, яка могла призначати та звільняти їх. Єврокомісія розцінила ухвалені рішення порушенням принципу незалежності суддів, оскільки до палати входили представники законодавчої та виконавчої влади. Пізніше цей орган скасували, але, на думку єврочиновників, вплив на польських суддів влада зберегла.

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Теги: реформа Польща Брюссель правосуддя вирок влада суд

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