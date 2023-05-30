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Україна змушена виплатити майже 5 тис. євро обвинуваченому в організації розгону Майдану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна змушена виплатити майже 5 тис. євро обвинуваченому в організації розгону Майдану
Олександра Щеголєва звинувачують в організації штурму Майдану в ніч з 18-го на 19-го лютого 2014-го року
фото з відкритих джерел

Через накази Щеголєва у центрі Києва згорів Будинок профспілок, близько 10 протестувальників убиті, десятки були поранені

Колишній очільник управління Служби безпеки України в місті Києві Олександр Щеголєв отримає 4750 євро за рішенням, ухваленим Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) 2-го березня 2023-го року. Текст такого рішення є у розпорядженні редакції Watchers.

Щеголєва звинувачують в організації штурму Майдану в ніч з 18-го на 19-го лютого 2014-го року. В результаті цих подій у центрі Києва згорів Будинок профспілок, близько 10 протестувальників убиті, десятки були поранені. За інформацією слідства, до планування операції були причетні посадовці МВС та СБУ Києва, зокрема – Щеголєв.

2-го березня 2023-го року ЄСПЛ виніс рішення на користь Олександра Щеголєва. Його скаргу в суді представляв адвокат Кирило Легких.

За підсумками розгляду суд констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод («Кожен, кого заарештовано або затримано має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання») через «надмірно тривале тримання під вартою під час досудового слідства».

Також у ЄСПЛ вирішили, що було також порушено пункт 1 статті 6 Конвенції («Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення») у зв’язку з «надмірною тривалістю кримінального провадження».

Відтак Україна має сплатити Щеголєву 4750 євро компенсації.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва 18 травня 2022 року оголосив колишнього очільника управління Служби безпеки України в місті Києві – Олександра Щеголєва – у міжнародний розшук.

Теги: Майдай Незалежності суд Україна

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