«Ситуація спокійна»: голова Полтавської ОДА розповів про розміщення евакуйованих з Уханя



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Медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині Фото: пресслужба Полтавської ОДА

Усіх евакуйованих розмістили в медичному центрі Нових Санжар

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що всі громадяни, які перебуватимуть в обсервації в медцентрі у Нових Санжарах, у безпеці.

Про це інформує пресслужба Полтавської ОДА.

«Усіх евакуйованих українців з Уханя, серед яких дворічна дитина, екіпаж літака, трьох медиків й одного журналіста, які також перебували на борту, розмістили в медичному центрі Нових Санжар. Територію охороняють правоохоронці. Людей забезпечили індивідуальним харчуванням. Ситуація спокійна», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Після цього він дав брифінг для ЗМІ.

Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.