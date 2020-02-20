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    Здоров'я

    «Ситуація спокійна»: голова Полтавської ОДА розповів про розміщення евакуйованих з Уханя

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    Медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині - «Ситуація спокійна»: голова Полтавської ОДА розповів про розміщення евакуйованих з Уханя
    Медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині
    Фото: пресслужба Полтавської ОДА

    Усіх евакуйованих розмістили в медичному центрі Нових Санжар

    Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що всі громадяни, які перебуватимуть в обсервації в медцентрі у Нових Санжарах, у безпеці.

    Про це інформує пресслужба Полтавської ОДА.

    «Усіх евакуйованих українців з Уханя, серед яких дворічна дитина, екіпаж літака, трьох медиків й одного журналіста, які також перебували на борту, розмістили в медичному центрі Нових Санжар. Територію охороняють правоохоронці. Людей забезпечили індивідуальним харчуванням. Ситуація спокійна», – зазначив Синєгубов.

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    Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Після цього він дав брифінг для ЗМІ.

    Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

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