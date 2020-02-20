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    Гончарук проводить засідання оперативного штабу уряду у Нових Санжарах

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    Олексій Гончарук ввечері прибув на Полтавщину - Гончарук проводить засідання оперативного штабу уряду у Нових Санжарах
    Олексій Гончарук ввечері прибув на Полтавщину

    На нараді, зокрема, присутні глава МВС Арсен Аваков та очільниця МОЗ Зоряна Скалецька

    У Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбувається засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Відео початку засідання Гончарук оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    Варто зазначити, що трансляцію перервали через 1,5 хвилини після початку, а невдовзі зі сторінки зник відповідний пост.

    На відео було видно, що участь у засіданні взяли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька та інші учасники оперативного штабу.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

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