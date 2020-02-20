Гончарук проводить засідання оперативного штабу уряду у Нових Санжарах



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Олексій Гончарук ввечері прибув на Полтавщину

На нараді, зокрема, присутні глава МВС Арсен Аваков та очільниця МОЗ Зоряна Скалецька

У Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбувається засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відео початку засідання Гончарук оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Варто зазначити, що трансляцію перервали через 1,5 хвилини після початку, а невдовзі зі сторінки зник відповідний пост.

На відео було видно, що участь у засіданні взяли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька та інші учасники оперативного штабу.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.