Гончарук провів брифінг щодо ситуації в Нових Санжарах



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Разом з прем'єром на Полтавщині перебувають члени оперативного штабу уряду

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у четвер пізно ввечері проводить брифінг щодо ситуації в Нових Санжарах на Полтавщині, куди помістили евакуйованих з китайського Уханя.

Трансляція брифінгу проходить на сторінці Гончарука у Facebook.

Разом з прем'єром у Нових Санжарах перебувають члени оперативного штабу уряду. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.