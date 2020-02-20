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    Політика

    Гончарук провів брифінг щодо ситуації в Нових Санжарах

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    Скріншот з відео - Гончарук провів брифінг щодо ситуації в Нових Санжарах
    Скріншот з відео

    Разом з прем'єром на Полтавщині перебувають члени оперативного штабу уряду

    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у четвер пізно ввечері проводить брифінг щодо ситуації в Нових Санжарах на Полтавщині, куди помістили евакуйованих з китайського Уханя.

    Трансляція брифінгу проходить на сторінці Гончарука у Facebook.

    Разом з прем'єром у Нових Санжарах перебувають члени оперативного штабу уряду. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

    Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

    Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

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