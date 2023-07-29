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Таврійський напрямой: ЗСУ звітували про втрати ворога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Таврійський напрямой: ЗСУ звітували про втрати ворога
ЗСУ за добу ліквідували два ворожі танки на Таврійському напрямку
фото: Міноборони України

Наші воїни знищили 19 одиниць військової техніки противника

Українські військові на Таврійському напрямку минулої доби знешкодили більше двох рот росіян. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram .

«На Таврійському напрямку йде робота. Сили оборони системно вибивають ворога і процвітають. Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське Донецької області і закріплюються на досягнутих рубежах», – заявив військовий.

Загалом, за його словами, минулої доби ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ і здійснив 666 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдань. За минулу добу втрати росіян убитими та пораненими становили більше двох рот.

Крім того, підрозділи ЗСУ знищили 19 одиниць військової техніки противника. Йдеться про два танки, чотири бойові броньовані машини, гармату Д-20, безпілотник Supercam, Дрон Zala, БпЛА «Еленор», гармату 2А36 «Гіацинт-Б» та автомобільну техніку. Також захисники знищили вісім складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, завершилася 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Теги: ЗСУ фронт втрати ворог

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