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    Події в Україні

    Температурні гойдалки: сьогодні в Україні від 9 градусів морозу до 4 тепла

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    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 0&deg; - Температурні гойдалки: сьогодні в Україні від 9 градусів морозу до 4 тепла
    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 0°

    У неділю лише вночі в південних, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг

    В Україні у неділю буде переважно без опадів, лише вночі в південних та східних областях мокрий сніг, уночі 0-5° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 7-9° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без опадів, лише вночі в південних, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг. У північно-східних та південних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 7-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла», – зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

    Нагадаємо, Укргідрометцентр спрогнозував погоду на січень.

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      Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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