Температурні гойдалки: сьогодні в Україні від 9 градусів морозу до 4 тепла

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 0°

У неділю лише вночі в південних, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг

В Україні у неділю буде переважно без опадів, лише вночі в південних та східних областях мокрий сніг, уночі 0-5° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 7-9° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів, лише вночі в південних, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг. У північно-східних та південних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 7-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, Укргідрометцентр спрогнозував погоду на січень.