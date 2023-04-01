Україна напередодні вирішальної битви за незалежність. У Путіна немає жодних шансів

Росії буде важко змінитися – просто тому, що вона не зможе це зробити

Немає сумніву, що Україна переможе у війні з російськими загарбниками. Хоча попереду у нас одне із найбільших випробувань за увесь час російсько-української війни – остаточне визволення всіх загарбаних московитами українських територій. Але українці не тільки успішно витримують тягар нинішнього наступу російських терористичних військ, а й одночасно запроваджують і освоюють численні нові види зброї та пов’язані з ними стратегічні підходи, вносячи їх до свого бойового репертуару.

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Ефективно використовувати ці сучасні військові технологій допомагає чітка координація дій із Сполученими Штатами і нашими європейськими союзниками. Не менш важливим є і те, що Росія, атакуючи на Донбасі, безрезультатно витрачає свої кадрові і матеріальні ресурси. А після закінчення сезону весняного бездоріжжя відкриються умови для українського весняного контрнаступу. І цей свій шанс українська армія використає повністю.

Володимир Путін і його генерали страждають на абсолютну відсутність чітких стратегічних цілей. Ця відсутність продуманої стратегії в боку Москви і спроби невдало імпровізувати, коли все від початку їхнього вторгнення в Україну пішло не так, здатна підірвати усі намагання Кремля дограти «українську партію» тепер хоча б унічию.

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Але на кін поставлено надзвичайно багато. Перемога Росії в Україні означала б не тільки кінець України як незалежної держави, а й підкорення українського народу геноцидною диктатурою, чиї жахливі злочини проти українського народу не закінчилися тільки війною та певною формою «мирної окупації». Й тут йдеться не тільки про збереження Україною своїх територій, культурної та архітектурної спадщини, а й про саме існування стародавньої української нації. Тому українці не можуть програти війну з Росією, незважаючи на її поки що матеріальні і мобілізаційні переваги.

Клептократія Путіна роз’їдена до самого свого гнилого ядра. У Путіна було більше двох десятиліть, щоб реформувати, реорганізувати та модернізувати свою армію за допомогою трильйонів доларів, які Росія заробила на експорті газу, нафти і корисних копалин. Але значна частина сотень мільярдів доларів, нібито витрачених на військові цілі, опинилася на офшорних банківських рахунках, у придбаних палацах, в мега-яхтах його олігархів і друзів. Результат цього всього ми бачимо – Російська Федерація неспроможна виграти і ніколи не виграє цю війну.

Путін критично погіршив ситуацію з бойовою готовністю російських військ, але навіть і СРСР мав ті ж самі серйозні проблеми у своїй армії протягом холодної війни: корумповані офіцери, непідготовані призовники та практично відсутній професійний сержантський корпус. Однак війна Російської Федерації має ще один дуже важливий вимір, який у подальшому визначатиме формування силових полів впливу у всьому світі.

Те, що Путін робить в Україні, фактично є перевіркою рішучості Сполучених Штатів. Китай, Іран та інші подібні їм країни уважно за цим спостерігають. Якщо б Америка, з якихось причин, відмовилася від підтримки української держави, то Тайвань зникла б через декілька років, а Китай контролював всю Азію. І Росія зробила б в Східній Європі та на Балканах те, що вона намагається зробити в Україні.

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Путінські політичні посіпаки пробують нав’язати думку про необхідність «миру» і «переговорів» з Російською Федерацією без будь-яких попередніх умов. Водночас заявляючи, що Москва наполягає на тому, що вона не збирається виходити з окупованих нею українських територій. То що це, як не попередня умова Кремля?

Зараз немає можливості проводити переговори з Росією з трьох причин: Путін й досі ще сподівається на те, що зможе виграти війну в Україні; неможливо проводити з російським диктатором переговори, тому що всі його пропозиції у підсумку зводяться до того, що українці мусять погодитися з усіма його вимогами; про що б не говорили б у Москві, Путін не зможе прийняти нічого з того, що буде загрожувати його владі.

Те, на що погодився б Путін – то це «переговори», які можна було б затягнути, щоб домогтися затримки контрнаступу України на окуповані території, і за цей час виготовити більше зброї та навчити більше призовників. Хоча абсолютно зрозуміло, що росіяни не збираються припиняти вторгнення в Україну. Вони можуть лише на короткий термін зупинитися, але потім їхні атаки знову відновляться.

Росії буде важко змінитися – просто тому, що вона не зможе це зробити. Армія нації формується з народу, і вона в повній мірі відображає характер та цінності суспільства. Хоча спорядження, доктрина і рівень підготовки військових є важливими якостями будь-якої армії, суть бойових сил залежить від того, що являє собою нація. Таким чином, тоталітарна клептократія Путіна не може зрівнятися з недосконалою, але гнучкою українською демократією.

Російська ситуація вкотре доводить неефективність тоталітарних режимів. Вони здатні контролювати пасивне цивільне населення за допомогою пропаганди і роздутих силових структур, але завжди матимуть проблеми, коли їм чинять опір. Проблема Путіна в тому, що ніхто з його оточення не ризикне надати йому інформацію, котра суперечить його думкам та установкам, які і формують його поведінку. Тому рішення, що їх прийматиме тиран», завжди будуть відставати від проблем, які диктуватиме поточна ситуація. Але він всерівно буде прагнути все контролювати.

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Хоча чимало кваліфікованих експертів, роблячи свої прогнози щодо російсько-української війни, наголошують на тому, що вона може тривати ще роками, її перебіг здатне швидко змінити тільки різке збільшення військової допомоги Україні. Якщо б США швидко розширили свої виробничі потужності і спромоглися постачати Україні сучасні літаки, танки, важку артилерію, кулемети та боєприпаси в кількостях, які нині потребують на фронтах війни українські військові, то вигнати московських загарбників з нашої землі українці могли б менше ніж за рік. Адже українці воюють за свою країну, росіяни ж ведуть війну не зрозуміло за що. У цьому є велика різниця.

У цій війні в Путіна немає жодних шансів на перемогу, щоб тиран не намагався робити далі. І коли він почав це розуміти, то став звинувачувати Захід у тому, що це саме він спровокував Росію напасти на Україну. Схоже, що головний кремлівець так і не виніс жодних уроків з програшу колишнього СРСР в Афганістані, тому його військам доводиться знову засвоювати цей повчальний досвід на полях боїв в Україні. Проте, у якийсь момент чорні мішки з багаточисленними трупами, що повертаються назад до Російської Федерації, налаштують населення проти нього.

Війна Росії в Україні висвітлила ще один дуже негативний для Москви факт – вона показала Сполученим Штатам, Заходу і Китаю, що військовий потенціал РФ різко зменшився і що «великий ведмідь» є дуже старим, виснаженим і втомленим. І хоча Путін може скільки завгодно приписувати СРСР одноосібну перемогу у Другій світовій війні, без масованої воєнної допомоги від Америки – літаків, танків, вантажівок, артилерії, снарядів та інших боєприпасів, котрі доставлялися за програмою ленд-лізу, – невідомо, як війна з Німеччиною могла закінчитися.

За західними звітами, Росія вже зазнала військових втрат у 200 тис. убитими і пораненими. Але назвати це «війною» російські журналісти не можуть. І хоча Путін часто повторює, що однією з причин вторгнення на наші території була небезпека для РФ, що Україна може вступити до НАТО, він зробив це тому, що за 25 років розмов про те, що двері НАТО є відкритими для України, її так і не прийняли до Північноатлантичного альянсу.

НАТО мало б виправити цю свою стратегічну помилку і прийняти Україну до альянсу – якщо не зараз, то відразу ж після перемоги над Росією. А не повторювати знову, щось на зразок – ми б хотіли вас прийняти, проте ви і досі не готові. Адже нині на полях боїв з московською навалою, Україна наочно показала, що це тепер багато країн НАТО не дотягують до того рівня професіоналізму і уміння ведення бойових дій, які щодня демонструє українська армія.

За великим рахунком, Росія нині веде війну з «недоукомплектованною версією НАТО», якою є на сьогодні Україна, і програє. Однак для більших стратегічних успіхів і перемоги в українців поки що немає в достатній кількості необхідної зброї, щоб знищувати військові та стратегічні об’єкти і в глибині Російської Федерації. Населення Росії мусить на собі відчути усі наслідки війни Путіна в Україні, а не вірити псевдопатріотичній облуді, якою його постійно годують з телевізора.

Незважаючи на великі намагання, Москва провалила всі свої військові і політичні плани, яких вона сподівалася досягти в російсько-українській війні. Росіяни показали, що у них немає ні сил, ні ефективних засобів, щоб окупувати Україну, а потім силою утримувати під своїм контролем українські території.

Фундаментальна помилка Путіна – він дійсно вірив, що Україна не протримається довго. Через те він насправді ніколи не планував повномасштабної війни, лише триденний розгром і захоплення українських земель. З цієї причини війська були недостатньо підготовлені, матеріально-технічне забезпечення було проігнороване, і Росія не змогла отримати переваги в повітрі на початку війни. Якими б не були причини, надмірна довіра до своїх агентів в Україні, чи корупція в спецслужбах і армії, Українська держава змогла використати ці помилки Путіна.

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Україна знаходиться напередодні вирішальної битви за свою незалежність. Фактично залишається питання, коли Україна вийде переможцем у цій кривавій війні? Це питання, на яке важко відповісти, але це дуже важливе питання. Адже чим швидше закінчиться війна з Росією, тим швидше ми зможемо розпочати відбудову своєї країни.