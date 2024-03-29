«Або їдь у тамбурі, або висаджу з потяга»: військова поділилася історією поїздки з собакою

Військовослужбовиця: «Систему треба змінювати, бо хтось, та й когось там рятує, а потім сидить в тамбурі..»

Громадськість закликає «Укрзалізницю» змінювати правила перевезення тварин у потягах

Історія з військовим, який 3 години їхав зі службовим собакою у тамбурі потяга через застарілі норми «Укрзалізниці», набирає обертів у мережі. Цей розголос дав поштовх для розголошення подібних ситуацій, про які військові до цього не розповідали.

Військовослужбовиця Тетяна Дмитрук у соціальний мережі пригадала свою минулорічну поїздку до Києва. Вона їхала не сама: поруч лабрадор, якого дівчина вивозила із зони бойових дій. Проте провідник наголосив: їхати з великим собакою, який не має документів, можна лише у тамбурі.

«По проханню багатьох друзів, роблю пост. «Прекрасний» Бамбас. 7 місяців без відпустки. І тут нарешті, пускають додому. Інтерсіті Краматорськ-Київ. Зі мною пес. І тут мене провідник не хоче пускати до потягу, бо бачте в пса нема документів. Я йому пояснюю, що чувак, я 7 місяців не була дома, не бачила батьків, тільки дай мені доїхати додому і довезти собаку. У відповідь я чую, тільки їхати в тамбурі, інакше я вас висаджу з потягу», – розповідає Тетяна Дмитрук.

За її словами, втома була надто сильною, тому сил сваритися не було, і всі 6 годин вони провели у тамбурі. Військова наголошує: систему треба змінювати, адже спочатку захисники рятують життя, а потім «сидять в тамбурі».

Нагадаємо, український військовослужбовець змушений був їхати в тамбурі потяга, адже йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через його службову собаку – лабрадора.

Користувачка Дарина Бронська розповіла, що військовий їхав більше 2,5 годин у тамбурі, адже йому не дозволили зайняти місце через великі розміри собаки. Провідник на її обурення відповів лише, що згідно з правилами, собаки більше 45 см не можуть просто займати одне місце: треба викупати купе, або ж більше місць.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» показала перший евакуаційний потяг для військових. Раніше залізниця використовувала окремі евакуаційні вагони для поранених.

Зі слів голови правління, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.