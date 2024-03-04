Як військовим отримати грошову допомогу в разі встановлення інвалідності: інструкція

Для отримання грошей необхідно зібрати пакет документів та подати заяву встановленого зразка

Військовослужбовці, які мають довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності, мають можливість отримати одноразову грошову допомогу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Отримати таку допомогу можна не пізніше ніж через 3 роки після видачі відповідної довідки МСЕК. Тим, хто служить, потрібно подати відповідний рапорт до командира військової частини. Колишнім військовослужбовцям, які звільнилися із ЗСУ, треба подати документи до ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку. За місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних.

Які документи знадобляться

Потрібно підготувати копії:

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паспорта;

ідентифікаційного номера;

номера банківського рахунку;

довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини;

постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

виписки з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв'язку зі звільненням.

Особам, які звільнилися зі ЗСУ, необхідно також подати виписку з наказу військової частини, що підтверджує їхнє виключення зі списків у зв'язку зі звільненням. Пресслужба Мінреінтеграції пояснила, що комісія Міноборони ухвалює рішення про призначення грошової допомоги та доводить їх до військової частини або ТЦК відповідно, які здійснюють виплати.

До слова, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Раніше набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорій осіб.