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Ярослава Міщенко Журналістка

Хто вони, росіяни, які звільняють Білгород від Путіна

glavcom.ua
Російський добровольчий корпус дали пресконференцію
фото: Ярослава Міщенко/Facebook

«На запитання, чи не бояться, кажуть, що шансів загинути від авіабомби у них більший, ніж від «новічка»

Так давно хотіла побачити РДК. Росіян, які воюють за Україну на території Росії. Хотіла переконатися, що це дійсно росіяни, а не маскарад спецушників (при всій повазі до останніх)!

Пресконференція зібрала дуже багато людей. Вся європейська географія плюс наші. Теплої ванни не було. Що головне.

  • Це росіяни. Акцент не підробиш. Він такий самий, як у тих, хто у таборі військовополонених, куди я не так давно мотнулася.

  • Вони дуже ретельно добирають слова. І обходять тему про те, що їхня робота призводить до смерті їхніх співвітчизників. Хоча який вихід. Пам‘ятаєте старий індійський фільм, як прекрасний старий слон вбиває свого збожеволілого сина, який нищив індійські села? Це заради їхнього блага.

  • Двоє з трьох англійською відповідали без перекладача, непрості хлопці.

  • Розумні із прекрасним почуттям гумору. «Де беремо зброю? Так її ж всю з 2014 року можна у воєнторзі купити. А ще у нас ж танк «Ахмат», ми дякуємо військовим Ічкерії за трофей. Або: ми наконечник та стріли, яка вб‘є Путіна та його режим.

  • Добре знають розкладку російської опозиції. І дуже-дуже іронічно ставляться до мирних протестів, фонариків, свічечок, пояснюючи, що без зброї деспотію не скинути.

  • Кажуть, що у них воюють прихильники Навального і «розкаянні члени ПВК Вагнер», і бо були «сідельци», які потрапляли у тюрму після антиурядових протестів.

  • На запитання, чи не бояться, кажуть, що шансів загинути від авіабомби у них більший, ніж від «новічка».

  • Шукають кадри для мобілізації, бо на території Росії мають воювати росіяни.

Бог у поміч. Далі буде.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові Україна війна путін росія росіяни Білгород

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Ярослава Міщенко

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