Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Успіння Пресвятої Богородиці – особливе свято

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Перейшовши у вічність, Богородиця і світ цей та вірних, що живуть в ньому, не залишила без Своєї опіки»

Пресвята Богородице, допомагай нам. Пресвята Богородице, спаси нас!

Завтра – особливе свято і за своїм змістом, і за подією, про яку нагадує, і за Особою, Якій воно присвячене, а також за глибокими сенсами, які нам крізь багато віків це свято знову і знову повторює. Ми будемо вшановувати Успіння Пресвятої Богородиці.

Так, саме вшановуємо і святкуємо, в урочистих і радісних піснеспівах прославляючи Матір нашого Спасителя і завершення Її земного шляху. Богородиця, тілесно заснувши сном смерті, Самим Сином Її приймається до небесних осель. І цим показує всім нам приклад того, що не лише Спаситель переміг тління та смерть, але і всякий, хто вірує в Христа, хто любить Бога і виконує Його заповіді – хоча й помре, теж стане переможцем смерті та увійде в життя вічне.

Перейшовши у вічність, Богородиця і світ цей та вірних, що живуть в ньому, не залишила без Своєї опіки. Як для улюбленого учня Спасителя Пречиста Діва стала Матір’ю, так Вона стає Матір’ю і для кожного, хто з вірою звертається до Неї.

«Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але від бід визволи нас, Єдина Чиста і Благословенна». Пресвята Богородице, допомагай нам. Пресвята Богородице, спаси нас!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: свята Українська православна церква релігія православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 серпня віряни вшановують Успіння Пресвятої Богородиці
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
12 серпня, 11:58
«Секрет правильного вибору не в тому, щоби багато знати. Секрет у тому, щоби наші думки про наше життя не завдавали нам муки»
Свобода вибору. Чи дійсно вона у нас є?
25 липня, 21:15
21 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної галузі
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:20
Сьогодні святкують день медичного працівника
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 липня, 00:03
Кадр зі скандальної сценки, яка викликала обурення вірян
Кадри церемонії відкриття після скандалу зникли з офіційного каналу Олімпіади
28 липня, 11:41
3 серпня – День кавуна
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 серпня, 00:05
4 серпня – День Повітряних сил ЗСУ
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 серпня, 00:05
День Повітряних сил України 4 серпня 2024 року
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки
4 серпня, 01:21
Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ відіграють важливу роль у протистоянні російським окупантам
День військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
8 серпня, 09:27

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Успіння Пресвятої Богородиці – особливе свято
Успіння Пресвятої Богородиці – особливе свято
Що має бути нашою опорою та нашою надією під час війни
Що має бути нашою опорою та нашою надією під час війни
Свобода вибору. Чи дійсно вона у нас є?
Свобода вибору. Чи дійсно вона у нас є?
Всесвітній день біженців: кому треба подякувати сьогодні
Всесвітній день біженців: кому треба подякувати сьогодні
Найцінніший дар від Бога – це наше життя. І ось чому
Найцінніший дар від Бога – це наше життя. І ось чому
Українські діти стали «дітьми війни»
Українські діти стали «дітьми війни»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
12K
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7939
Пріоритетна ціль – «Саваслейка». Чим важливий аеродром, який уразили ЗСУ
7438
Найкрасивіші спортсменки Олімпіади: список від шанувальників (фото)
6935
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Сьогодні, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Сьогодні, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua