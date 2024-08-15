Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

У Першу Пречисту віруючі згадують про кінець земного життя Діви Марії та її тілесне Вознесіння на небеса

15 серпня 2024 року віряни відзначають Першу Пречисту

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тому у 2024 році парафіяни цих церков святкують Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня.

У Першу Пречисту – одне з дванадцяти (двунадесятих) головних церковних свят – віруючі згадують про кінець земного життя Діви Марії та її тілесне Вознесіння на небеса, вічне возз'єднання з сином Спасителем.

«Главком» підготував добірку побажань, які допоможуть вам привітати рідних й близьких та передати світлі емоції, слова турботи і любові.

Зміст

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 у прозі

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай Свята Богородиця завжди відповідає на наші молитви, нехай захистить Україну і дасть нам сил вистояти у війні, а наше життя наповнить радістю і любов’ю!

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Зі Святим святом! Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб жодні напасті не припали на їх долю.

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Душевно вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Молитовно прошу для вас Божої допомоги у вашій земній юдолі, духовного і тілесного здоров'я, сили, надії та терпіння. Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.

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В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю всіх вірян зі святом і бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

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Щиро вітаю вас з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! І хоча сьогодні ми згадуємо про закінчення земного життя Пречистої Діви, але це свято є радісним, тому що знаменує відхід Марії до Царства Небесного. В це світле свято бажаю тобі здоров'я, гармонії та добробуту в сім'ї. Нехай в усіх справах тобі допомагає Боже благословення!

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Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Нехай життєвий шлях Богородиці та святі молитви зігрівають і наповнюють благодаттю душі. Нехай дарують терпіння, розуміння і доброту помислів всім людям на планеті.

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Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день! Нехай вона допоможе вам в житті та наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові та міцної віри, самовідданості душі та чистоти думки. З Успінням Пресвятої Богородиці!

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З днем Успіння Пресвятої Богородиці тебе! Будь завжди вірним собі і своїм близьким, будь вдячним Богу за своє життя людиною, цінуй те, що маєш. Добра тобі, миру, гармонії в родині, щирої радості і почуття захищеності!

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Миру і добра у ваш дім! Нехай береже Вас ангел від тривог і бід, нехай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті, нехай дослухається до прохань і виконає заповітні бажання!

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В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю всіх вірян зі святом і бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

Привітання з Першою Пречистою у віршах

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

***

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти і благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

***

Матері просять сьогодні за дітей,

Діти моляться за матерів,

Тебе благають по всьому білому світі,

Молитви несуть всі у святий храм.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці,

Ісуса Христа свята породілле,

Діво, спаси нас і сохрани,

Від зла і нечисті життя збережи!

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Богородицю Марію молитвою проси,

Не обманюй, не гнівайся, не гріши,

Все буде добре, коли поруч Бог,

Хай Він тебе оберігає на життя дорозі!

***

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

Привітання на Успіння Пресвятої Богородиці у яскравих листівках