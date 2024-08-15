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Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
У Першу Пречисту віруючі згадують про кінець земного життя Діви Марії та її тілесне Вознесіння на небеса

15 серпня 2024 року віряни відзначають Першу Пречисту

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тому у 2024 році парафіяни цих церков святкують Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня.

У Першу Пречисту – одне з дванадцяти (двунадесятих) головних церковних свят – віруючі згадують про кінець земного життя Діви Марії та її тілесне Вознесіння на небеса, вічне возз'єднання з сином Спасителем.

«Главком» підготував добірку побажань, які допоможуть вам привітати рідних й близьких та передати світлі емоції, слова турботи і любові.

Зміст

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 у прозі

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай Свята Богородиця завжди відповідає на наші молитви, нехай захистить Україну і дасть нам сил вистояти у війні, а наше життя наповнить радістю і любов’ю!

***

Зі Святим святом! Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб жодні напасті не припали на їх долю.

***

Душевно вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Молитовно прошу для вас Божої допомоги у вашій земній юдолі, духовного і тілесного здоров'я, сили, надії та терпіння. Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.

***

В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю всіх вірян зі святом і бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

***

Щиро вітаю вас з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! І хоча сьогодні ми згадуємо про закінчення земного життя Пречистої Діви, але це свято є радісним, тому що знаменує відхід Марії до Царства Небесного. В це світле свято бажаю тобі здоров'я, гармонії та добробуту в сім'ї. Нехай в усіх справах тобі допомагає Боже благословення!

***

Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Нехай життєвий шлях Богородиці та святі молитви зігрівають і наповнюють благодаттю душі. Нехай дарують терпіння, розуміння і доброту помислів всім людям на планеті.

***

Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день! Нехай вона допоможе вам в житті та наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові та міцної віри, самовідданості душі та чистоти думки. З Успінням Пресвятої Богородиці!

***

З днем Успіння Пресвятої Богородиці тебе! Будь завжди вірним собі і своїм близьким, будь вдячним Богу за своє життя людиною, цінуй те, що маєш. Добра тобі, миру, гармонії в родині, щирої радості і почуття захищеності!

***

Миру і добра у ваш дім! Нехай береже Вас ангел від тривог і бід, нехай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті, нехай дослухається до прохань і виконає заповітні бажання!

***

В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю всіх вірян зі святом і бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

Привітання з Першою Пречистою у віршах

Свята Богородице,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,
Про заступництво лише благаємо,
І на силу твою уповаємо,
Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.

***

Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти і благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!

***

Матері просять сьогодні за дітей,
Діти моляться за матерів,
Тебе благають по всьому білому світі,
Молитви несуть всі у святий храм.
Свято Успіння Пресвятої Богородиці,
Ісуса Христа свята породілле,
Діво, спаси нас і сохрани,
Від зла і нечисті життя збережи!

Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!

***

Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Богородицю Марію молитвою проси,
Не обманюй, не гнівайся, не гріши,
Все буде добре, коли поруч Бог,
Хай Він тебе оберігає на життя дорозі!

***

Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!

Привітання на Успіння Пресвятої Богородиці у яскравих листівках

Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10

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Теги: релігія свята православна церква УГКЦ Українська православна церква

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