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Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024
фото: Associated Press

Судно з вітчизняними олімпійцями подолало маршрут Сеною

Українська збірна, пройшовши ретельну підготовку, виїхала до столиці Франції з твердим наміром підкорити світові спортивні вершини. І вже перші години перебування в Парижі продемонстрували, що наші спортсмени готові до боротьби.

Центральною подією відкриття Олімпіади для української команди став парад на човнах по річці Сена. Разом із представниками інших країн, українські атлети, серед яких прапороносцями стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук, пропливли по одній з найвідоміших річок світу. Цей незвичайний формат параду став справжнім святом для спортсменів та вболівальників.

Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту фото 1

Українська команда, яка з'явилася на Сені однією з останніх, відчула на собі всю міць стихії. Промоклі до нитки, наші спортсмени продовжували рухатися вперед, демонструючи неймовірну витривалість. Дощ не завадив українським спортсменам з ентузіазмом стрибати, співати, скандувати та святкувати початок Олімпіади у Парижі. На церемонії відкриття Олімпіади-2024 українська делегація у складі 58 спортсменів пропливла на човні шість кілометрів річкою Сена 193-ю з 206 країн-учасниць.

Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту фото 2

Підготовка до Олімпіади-2024 була непростою. Спортсменам довелося подолати багато труднощів. Однак, завдяки їхній силі духу та підтримці вболівальників, вони змогли досягти високих результатів.

Українська збірна представлена в Парижі 140 спортсменами, які змагатимуться у понад двох десятках дисциплін. Серед них є як досвідчені олімпійці, так і молоді та перспективні атлети. Кожен з них мріє про медаль і готовий віддати всі сили для досягнення цієї мети.

Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту фото 3
Associated Press

Уболівальники в Україні та по всьому світу з нетерпінням чекають на виступи наших спортсменів. Кожен з нас вірить у їхню перемогу і готовий підтримати їх у цей відповідальний момент.

Олімпіада-2024 – це не просто спортивні змагання, це велике свято, яке об'єднує людей з усього світу. Українські спортсмени довели, що вони гідні представляти нашу країну на найвищому рівні.

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Теги: Еліна Світоліна парад Михайло Романчук свято

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