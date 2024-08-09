9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні забороняється переїжджати

9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу та Всесвітній день книголюбів. У церковному календарі день пам'яті святого апостола Матія.

Міжнародний день корінних народів світу

Щороку на початку серпня світ відзначає Міжнародний день корінних народів. Це свято, встановлене ООН у 1994 році, покликане привернути увагу до унікальних культур та традицій народів, які зберегли тісний зв'язок зі своєю землею. Попри різноманіття мов, звичаїв та вірувань, корінні народи об'єднує глибока повага до природи та бажання зберегти свою культурну спадщину. На жаль, багато з них стикаються з викликами сучасності, такими як втрата земель, дискримінація та збідніння.

У багатьох країнах понад 50% корінних народів вже живуть у містах. Це сталося частково через порушення їх прав, зокрема їх права на землю і культурне виживання.

Перше Міжнародне десятиріччя корінних народів світу, розпочате в 1995 році, допомогло більш чітко почути голос корінних народів в усьому світі та підвищити увагу до проблем корінних народів.

Ми вступаємо у друге Десятиріччя, і тут не слід забувати, що одного діалогу недостатньо. Ми повинні зосередити нашу увагу на діях в захист прав корінних народів і в підтримку поліпшення їх положення, у тому що стосується їх земель, їх мов, їх джерел до існування та їх культур.

Міжнародний день коворкінгу

Це свято було засноване для того, щоб привернути увагу до коворкінгу як сучасного та ефективного способу організації роботи. Коворкінг – це форма роботи, коли люди з різних професій об'єднуються в одному просторі, зберігаючи свою незалежність.

Цей підхід особливо популярний серед фрилансерів, стартапів та малих підприємств. Коворкінг дозволяє їм не лише заощаджувати на оренді офісу, але й знаходити однодумців, обмінюватися ідеями, співпрацювати та підтримувати одне одного. Міжнародний день коворкінгу – це чудова нагода дізнатися більше про цю форму роботи та її переваги.

Всесвітній день книголюбів

Сьогодні бібліофіли всього світу об'єднуються, щоб відсвяткувати свою любов до книг. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу шелесту сторінок, чи зручності електронних рідерів, цей день для вас!

Книга – більше ніж просто папір. Хоча традиційна книга з її ароматом друкарської фарби та приємною на дотик обкладинкою завжди буде займати особливе місце в серцях книголюбів, сьогодні вона є не просто носієм тексту, а справжнім артефактом.

Всесвітній день книголюбів – це ще одна чудова нагода відзначити магію читання та важливість книг у нашому житті. Цей день виник як неофіційне американське свято, але швидко здобув популярність у всьому світі. Цікаво, що від написів на камені до сучасних електронних форматів, книга пройшла довгий шлях розвитку. У Стародавньому Єгипті для письма використовували папірус, а у Римі книжкова справа процвітала.

Яке сьогодні релігійне свято

9 серпня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Матія. Він був обраний за жеребом до числа 12 апостолів замість зрадника Іуди Іскаріотського.Матій народився у Вифлеємі та з юних років вивчав Закон Божий. Увірувавши в Ісуса Христа, він став одним із 70 учнів, яких Господь посилав на проповідь.

Після Вознесіння Христового Матій проповідував Євангеліє у багатьох країнах, зокрема в Єрусалимі, Юдеї, Сирії, Каппадокії та Македонії. Він навернув багатьох до віри в Христа, незважаючи на численні небезпеки та переслідування.

За церковним переказом, святий Матій загинув мученицькою смертю: його побили камінням, а потім відтяли голову. Його життя та служіння є прикладом відданості та віри в Христа.

Що не можна робити цього дня

Не варто сваритися з рідними людьми, стосунки зіпсуються надовго.

Забороняється переїжджати.

Не можна хвалитися будь-чим.

Народні прикмети

Ясна погода – до погожої осені і теплої зими;

дощить – більше не варто чекати на тепло;

холодний вітер – до сніжної зими.

Пам’ятні події 9 серпня

483 – відкривають Сікстинську капелу;

1570 – битва при Анеґава (Японія): союзні війська Оди і Токуґави розбивають коаліційні сили Адзаї і Асакура;

1620 – козацька флотилія Яцька Нероди вирушає на Стамбул;

1803 – вперше демонструють пароплав, винайдений Робертом Фултоном;

1842 – демаркація кордону між Канадою і США (договір Вебстера — Ешбертона);

1848 – на Буковині скасовують кріпацтво;

1859 – американець Натан Еймс отримує патент на ескалатор;

1863 – в Японії спалахує інцидент Бункю;

1896 – розбивається німецький піонер авіації Отто Лілієнталь;

1910 – американець Алва Фішер отримує патент на електричну пральну машину;

1919 – Велика Британія оголошує протекторат над Персією;

1940 – завершується будівництво залізниці Берлін-Багдад;

1942 – британська колоніальна адміністрація заарештовує лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді;

1944 – Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто;

1945 – вибух атомної бомби у Нагасакі;

1965 – Сингапур отримує незалежність від Малайзії;

1974 – на межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон стає першим (і поки єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку;

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.